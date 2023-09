Xavi e categoric! Ce obiectiv are Barcelona în Champions League: „Vom încerca!”

Barcelona are ambiții mari în acest sezon de Champions League. După ultimele campanii ratate, catalanii vor să aibă un parcurs cât mai bun.

Xavi, tehnicianul echipei, a anunțat că Barcelona va lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii de pe primul loc al grupei H, din care mai fac parte formații precum FC Porto, Șahtior Donețk și Royal Antwerp.

„Vom încerca!”

„Obiectivul este clar, trebuie să ieșim din grupă, atunci vom vorbi despre ce urmează. Trebuie să ajungem în șaisprezecimi, acesta este obiectivul principal, după doi ani în care nu am reușit această performanță. Obiectivul este unul clar și vom încerca să obținem primul loc în grupă.

În primul an în care nu am reușit să ne calificăm nu am fost destul de buni. Anul trecut am fost buni, dar rezultatele nu au arătat asta. În acest sezon vrem să facem acest pas.

Anul trecut am arătat bine în competițiile interne, dar nu și în Europa. În acest an avem în fața scenariul perfect. Începem cu un meci pe teren propriu, trebuie să arătăm o formă bună și să o continuăm”, a spus Xavi, citat de către mundodeportivo.com.