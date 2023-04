Xavi Pascual știe de ce România a fost învinsă de Austria: „Naţionala are o problemă de anxietate”

Naţionala masculină de handbal a României a fost învinsă de Austria și trebuie să învingă Ucraina pentru a se califica la CE 2024.

„În a doua repriză am avut anxietate”, a spus Xavi Pascual

Meciul a avut loc în Sala Dinamo din București, iar oaspeții s-au impus cu 35-30 (19-17). La această oră se joacă celălalt meci al grupei, Insulele Feroe – Ucraina.

Selecţionerul naţionalei României, spaniolul Xavi Pascual, a declarat că formaţia sa are o problemă de anxietate în meciurile importante şi că jucătorilor le lipseşte experienţa internaţională.

„Astăzi eu cred că a fost o problemă că am jucat cu o echipă care a fost mai bună. Şi când facem greşeli cu o echipă care este mai bună decât noi, ei câştigă uşor meciul.

Cred că am început foarte bine meciul, dar apoi am făcut greşeli în faţa porţii. Iar în a doua repriză am avut această anxietate, nu avem această experienţă de a juca meciuri importante”, a declarat Pascual.

Jucătorii naționalei nu au experienţă internaţională, scoate în evidență Xavi Pascual

Tehnicianul spaniol consideră că jucătorii români nu pot face faţă presiunii unui meci important, afirmând că nu le poate schimba mentalitatea până la meciul cu Ucraina, decisiv pentru calificarea la Campionatul European.

„Nu ştim ce va fi duminică, avem această oportunitate şi trebuie să facem acest pas înainte. Nu este o problemă de motivaţie a jucătorilor, e o problemă de anxietate, e diferit.

Şi în meciul de astăzi jucătorii au fost motivaţi 100%, jucătorul ştie că este un meci important, dar cu această presiune nu are atitudine de învingător. Nu e vorba de frică, e vorba de presiune.

Când avem 3-4 goluri în spate toată lumea se gândeşte ‘vom pierde, vom pierde’ şi nu avem această răbdare în meci, chiar dacă mai sunt 10 minute de jucat. Avem nevoie să schimbăm asta pentru duminică.

Nu avem atitudine, jucătorii noştri nu au meciuri internaţionale, nu au această experienţă internaţională. Dar această mentalitate nu se poate schimba de azi pe mâine, nu este posibil.

Încercăm să câştigăm cu Ucraina, dar este un meci foarte foarte complicat. Pentru că atunci când este presiune echipa nu joacă bine şi aceasta este o problemă importantă. Ne lipseşte această experienţă atunci când suntem la 3-4 goluri în spate, ne gândim că pierdem meciul şi aceasta este o problemă”, a completat Xavi Pascual.

Lider este Austria cu 10p, urmată de România 4p, Feroe și Ucraina, ambele cu 2p. Ultimele partide, Ucraina – România (la Gummersbach/Germania) şi Austria – Feroe (Bregenz), vor avea loc duminică, de la ora 19:00 a României.

Primele două clasate în cele opt grupe preliminare se califică la turneul final, alături de cele mai bune patru formaţii de pe locul al treilea.

Turneul final se va desfăşura în Germania, între 10 şi 28 ianuarie. România nu s-a mai calificat la un Campionat European din 1996, când s-a clasat pe locul 9.