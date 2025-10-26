Yannick Alexandrescou a pierdut finala la Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu – China

Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani) a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China, notează news.ro.

Yannick a fost dominat fizic şi tehnic de germanul Max Schoenhaus (18 ani), care s-a impus cu 6-1, 6-0.

La Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu au participat cei mai buni opt juniori din lume.