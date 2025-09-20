Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

Tânărul dinamovist Yannick Theodor Alexandrescou s-a calificat în finala Campionatului European U18 de la Oberpullendorf, Austria.

În penultimul act, sportivul pregătit de Bogdan Toma nu i-a lăsat nicio șansă croatului Ziga Sesko (favorit 4), câștigând categoric cu 6-1, 6-1.

În ultimul act, Yannick va avea un duel dificil cu germanul Niels McDonald, învingătorul semifinalei cu românul Ștefan Horia Haită (6-4, 6-4) și câștigătorul trofeului de la Roland Garros în acest an.