Yassine Bahassa, dorit de Becali la FCSB! Agentul jucătorului a explicat situația acestuia: „E foarte important să-și respecte cuvântul!”

Gigi Becali este interesat de Yassine Bahassa, jucătorul celor de la FCU Craiova. Agentul jucătorului a vorbit despre situația acestuia.

Mai exact, M’Sendo Kololo a explicat care este situația contractuală a clientului său. Iată ce a spus despre mijlocașul francez.

„E foarte important să-și respecte cuvântul!”

„Este foarte simplu, am semnat un an plus încă un an cu domnul Mititelu, astfel că al doilea an, 2023-2024, a fost activat de FCU din noiembrie 2022. Prin urmare, atât în mintea jucătorului, cât și în mintea mea, mai aveam un an de contract. E foarte important în fotbal ca toate părțile să-și respecte cuvântul.

În niciun moment, Yassine sau eu nu am luat în considerare opțiunea de a pleca liber de contract de la FCU. Dacă cineva dorește să-l achiziționeze pe Yassine, trebuie să ia legătura cu domnul Mititelu sau să mă contacteze pe mine pentru a putea depune o ofertă domnului Mititelu. Lucrurile sunt simple și clare”, a declarat M’Sendo Kololo, pentru cei de la gsp.ro.