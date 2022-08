Kyriakos Papadopoulos, primele impresii după ce a ajuns la Craiova: ”Suporterii sunt și ei excelenți!”

Kyriakos Papadopoulos este fundașul grec de fier pe care oltenii l-au adus în Bănie. Adrian Mititelu a transferat un fots fotbalista care a evoluat ani de zile în Bundesliga. Grecul susține că se simte bine la Craiova. El îi apreciază pe suporterii echipei.

„Sunt fericit să fiu în România. Sunt oameni de treabă, locuri frumoase, vreme frumoasă. Am debutat, sunt fericit că am câștigat, iar acum urmează lucruri și mai bune. Am văzut că echipa este bună, jucăm un fotbal frumos. Suporterii sunt și ei excelenți, am văzut cu ochii mei. Vreau să joc și să o fac bine.

Am învățat câteva cuvinte în română de la colegi, la antrenament. Îmi place să ies cu colegii la restaurant, e frumos. Trebuie să fim concentrați la meciul cu Petrolul, suntem într-o formă bună și trebuie să câștigăm”, a transmis Papadopoulos.