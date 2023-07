Yuri Matias a fost prezentat la Neftci Baku! Fundașul brazilian a spus motivul pentru care a refuzat Rapid

CFR Cluj a confirmat, acum 2 zile, că s-a despărțit de fundașul brazilian Yuri Matias, care va juca la echipa azeră Neftci Baku.

„Am ales în primul rând pentru Adrian Mutu”, a recunoscut Yuri Matias

Jucătorul a fost dorit și de Rapid, dar a ales Neftci în principal pentru că echipa este antrenată de Adrian Mutu.

Yuri a și jucat un prim meci pentru Neftci, fiind folosit în amicalul pierdut cu 0-2 în fața celor de la Spartak Moscova cu 0-2. Partida s-a jucat la Sankt Petersburg, iar golurile au fost marcate de Pavel Meleshin (34) și Quincy Promes (37).

„Trebuie să spun că sunt foarte fericit. Aveam câteva informații despre club, dar nu știam nimic despre orașul Baku. După ce am vorbit cu unii fotbaliști care joacă aici, m-am hotărât. Mi-au spus ‘Nu te mai gândi, vino’.

Să fiu sincer, după ce am auzit despre ofertă, am vrut să-mi continui cariera în Azerbaidjan. Când am aflat despre Neftchi, a devenit clar că acest club are planuri mari pentru viitorul apropiat.

Am ales în primul rând pentru Mutu și în al doilea rând pentru că Neftchi este un club istoric și candidează pentru titluri.

Din ziua în care m-am alăturat echipei, am văzut cum toată lumea dă totul la antrenamente. Îmi place munca grea și lupta. Vom face tot posibilul să ridicăm Neftchi pe primul loc în campionat, să plecăm cu 3 puncte din fiecare joc, pentru a ne mulțumi fanii.

În ceea ce mă privește, promit să-mi ajut echipa cu experiența mea”, a spus Yuri, potrivit Sportinfoaz.

Jucătorul sud-american s-a referit și la amicalujl pierdut cu echipa rusă. „Să fim sinceri, Spartak este un alt nivel. Probabil știți numele și valoarea jucătorilor din echipă.

Știam că ne va fi foarte greu. Prin urmare, nu cred că acest meci trebuie luat ca repet. Avem o echipă bună și cred că vom îndeplini obiectivele pe care ni le-am propus. Avem nevoie de ceva timp.

Eu am făcut pregătirea cu CFR Cluj, dar nu sunt la 100% din capacitate. Dar voi munci pentru a ajunge la forma pe care mi-o doresc în cel mult o săptămână”, a mai spus jucătorul.