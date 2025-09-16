Zece suporteri, prinşi cu materiale pirotehnice şi unul cu droguri în bagaj, la meciul de fotbal Petrolul-Dinamo

Zece suporteri, între care mai mulţi minori, au fost prinşi cu materiale pirotehnice pe care au încercat să le introducă pe stadion, la partida de fotbal Petrolul Ploieşti-Dinamo Bucureşti, care s-a desfăşurat luni seară, pe stadionul din Ploieşti. De asemenea, o persoană a încercat să intre pe arena sportivă având ascunse droguri în bagaj, potrivit news.ro.

”Ca urmare a măsurilor de ordine adoptate pe timpul afluirii, au fost depistaţi 10 suporteri având asupra lor mai multe materiale pirotehnice interzise la deţinere sau folosire. Acestea erau ascunse în diferite locuri (în încălţăminte, în articolele de îmbrăcăminte, în bagaje). Dintre aceştia, 4 sunt minori”, informează, marţi, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.

Controlul corporal la intrarea pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti a fost făcut atât de agenţii firmei de pază, contractată de către organizator, cât şi de jandarmi, prin sondaj.

Pe numele celor zece suporteri au fost întocmite acte de sesizare pentru deţinere fără drept de materiale pirotehnice, bunurile interzise fiind predate Serviciului arme, explozibili şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Judeţene Prahova.

Totodată, un suporter a încercat să intre cu droguri pe stadion, la partida din cadrul Superligii. Substanţele interzise erau ascunse în bagajul personal.