Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător pentru duelul cu Unirea Slobozia: ”Ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”

Unirea Slobozia întâlnește Dinamo în etapa a 12-a din SuperLigă.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a susţinut conferinţa de presă premergătoare duelului din deplasare și a anunțat că jucătorul Cristian Mihai va reveni pe teren.

”Cristi Mihai s-a antrenat intens cu echipa toată această săptămână. Şi ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”, a spus Zeljko Kopic joi după-amiază.

”Acest sezon e plin de surprize, dar vedem felul în care joacă aceste echipe. Cei de la Slobozia au stabilitate multă, domnul Prepeliţă face o treabă foarte bună. Ei merită acest număr de puncte, pentru noi va fi un meci greu împotriva unui adversar foarte bun.

Se apără foarte bine, au o tranziţie ofensivă foarte bună. Le-am analizat meciurile, ei merită să fie acolo. Cristi Mihai s-a antrenat cu echipa în această săptămână, contam pe el mâine, va face parte din lot. Vom vedea până mâine în legătură cu Ikoko. Mazilu este indisponibil, Soare la fel, dar restul jucătorilor sunt bine.

Papeau (n.r. – ultimul transfer făcut de Slobozia) este un jucător bun, a jucat pentru Rapid, corect? Îl ştiu, bandă, are calitate, nu ştiu în ce formă e, ce a făcut recent, dar cu siguranţă e un jucător de calitate.

A început sezonul ploilor, vom vedea cum se va prezenta terenul, probabil nu va fi în condiţii bune, dar încercăm să ne adaptăm şi să ne facem jocul cât putem de mult.

Ce înseamnă echipe mari sau mici? Este despre ce arăţi pe teren, Botoşani şi Argeş încă de la primul meci al sezonului au avut stabilitate, au jucat bine, antrenori cu experienţă, au făcut o treabă bună.

Au luat etapă cu etapă, nu putem spune că sunt surprize. Ok, înainte de start dacă spunea cineva că acesta va fi clasamentul, poate era un pic ciudat să te aştepţi la asta, dar în acest moment echipele acestea merită să fie pe aceste poziţii.

Am jucat bine la Craiova, mâine trebuie să fim la un nivel bun, după aceea jucătorii vor pleca la echipele naţionale. Vom utiliza această perioadă ca să îmbunătăţim nivelul unor jucători. Vom avea un meci amical în Macedonia de Nord”, a declarat Kopic, la conferinţa de presă.

Dinamoviştii ocupă locul 5 în Superliga, cu 20 de puncte după primele 11 etape. Unirea Slobozia este pe locul 6, cu 18 puncte.