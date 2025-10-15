Zeljko Kopic a numit jucătorul din Superliga pe care îl vrea la Dinamo

Antrenorul croat Zeljko Kopic, aflat în pragul derby-ului cu Rapid, a surprins prin declarațiile sale despre viitorul sezon de transferuri la Dinamo. Într-o emisiune televizată, tehnicianul a dezvăluit că ar transfera fără ezitare pe Florin Tănase, golgheterul actual al rivalei FCSB, dacă n-ar exista nicio restricție legată de orgolii.

Kopic a explicat că îl apreciază foarte mult pe Tănase, subliniind profilul valoros al atacantului care poate face diferența într-un meci. Pe lângă acesta, croatul a remarcat și fostul jucător al Universității Craiova, Alexandru Mitriță, acum la Zhejiang în China, arătând că și astfel de fotbaliști pot aduce un plus considerabil echipei sale.

„Îmi place Tănase. Îmi place profilul lui, dar putem vorbi despre mai mulți jucători, evident… Putem discuta și despre diferența făcută anul trecut de Mitriță – genul de jucător la care trebuie să te adaptezi ca echipă, fotbalistul care poate să facă diferența”, a spus croatul pentru gsp.ro.

În privința perioadei de mercato, antrenorul a anunțat că Dinamo plănuiește să facă încă două-trei transferuri la iarnă, pentru a-și întări lotul. Kopic a insistat pe nevoia de a aduce echilibru, mai ales în benzi, unde în sezonul trecut au fost utilizate opțiunile Milanov și Selmani. El s-a declarat totuși mulțumit de lotul actual, considerând că echipa dispune de opțiuni bune pentru mijloc și apărare, dar concurența va face diferența.

„Avem câteva nume în minte pentru campania de mercato din iarnă, vom fi și mai buni cu două, trei jucători transferați. Asta am discutat deja. N-am găsit în vară toți jucătorii pe care ni i-am dorit și acum vom încerca, în iarnă, să completăm lotul.

Mi-am dorit un echilibru mai mare. Am vrut să întărim benzile din atac, unde anul trecut i-am folosit pe Milanov și pe Selmani. La mijloc suntem acoperiți, iar în apărare poate mai avem nevoie de câteva opțiuni pentru concurență. Dar sezonul acesta sunt mai mulțumit de opțiunile mele decât sezonul trecut”.