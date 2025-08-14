Zeljko Kopic a prefațat duelul cu UTA din Superliga: „Vreau să jucăm altfel fiecare meci”

Dinamo o întâlnește vineri pe UTA Arad, una dintre revelațiile începutului de sezon din Liga 1, într-un meci ce va avea loc pe Arena Națională, în etapa a șasea a campionatului. UTA rămâne neînvinsă până în acest moment, în timp ce „câinii” vin după două victorii succesive, una dintre ele fiind mai convingătoare.

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, a susținut o conferință de presă pe 14 august, în care a vorbit despre duelul ce urmează cu echipa lui Adrian Mihalcea. Kopic a lăudat forma bună a celor de la UTA, precizând că nu este o surpriză poziția lor din clasament, chiar dacă mulți nu se așteptau ca ardelenii să fie atât de sus.

Kopic s-a referit și la evoluțiile echipei sale, menționând că, deși este mulțumit de cele trei puncte obținute cu Metaloglobus, jocul din a doua repriză nu a fost la nivelul așteptărilor. „Este important să avem standarde înalte în fiecare meci și să vedem îmbunătățiri individuale”, a spus antrenorul. El a subliniat că pe lângă rezultat, dorește ca echipa să joace așa cum își dorește el și să-și impună stilul de joc în fiecare partidă.

Totodată, Kopic a confirmat că Andrei Mărginean va lipsi din lotul pentru meciul de vineri, iar Dinamo va fi nevoită să joace pe Arena Națională, după ce a fost exclusă de pe Arcul de Triumf.

„UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine. Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum.

După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru.

Jucătorii mi-au spus cum au gândit meciul, au zis că am pierdut puncte în meciurile anterioare deși jucaserăm bine, iar acum aveam 1-0 (n.r. și au încercat să țină de scor). Am înțeles punctul lor de vedere, dar eu, ca antrenor, când vorbesc cu ei despre ce vreau să facem, e important să avem standarde înalte în fiecare meci, să văd îmbunătățiri individuale.

Produsul final e rezultatul. Vreau să ne facem jocul de fiecare dată, nu mă interesează unde evoluăm. E important totuși că am luat 3 puncte cu Metaloglobus, deși nu mi-a plăcut jocul.

Vreau să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii cu Oțelul cu Botoșani, am avut 1-0 la Clinceni, ei au dat acel gol anulat, dar am pierdut mentalitatea de a presa pentru al doilea gol. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel fiecare meci.

Mărginean nu e apt, cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi”, a declarat antrenorul lui Dinamo.