Zeljko Kopic anunță absențe de marcă înainte de Dinamo – Farul și dă verdictul tranșant despre criza de la FCSB

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a anunțat absențele din lot pentru derby-ul cu Farul și a comentat situația dificilă a FCSB-ului, subliniind că nimic nu mai poate fi considerat o surpriză în acest sezon de Liga 1.

În conferința de presă din 21 septembrie, Zeljko Kopic a confirmat că nu se poate baza nici în această etapă pe Cristi Mihai, sosit accidentat de la echipa națională U21 și care a lipsit și la precedentul meci. De asemenea, Adrian Mazilu nu este încă apt de joc, fiind integrat într-un program individual de reintegrare și având nevoie de timp pentru a ajunge la forma optimă.

Tehnicianul croat a precizat că Dinamo se află într-o formă bună și că a analizat atent evoluțiile Farului, identificând atât momentele bune ale constănțenilor, cât și puncte slabe de care vrea să profite în partidă. Kopic a evidențiat dificultatea meciului, dar și calitatea adversarului condus de Ianis Zicu.

Întrebat despre forma și criza actuală de la FCSB, Kopic consideră că evoluțiile echipei nu mai pot fi considerate surprinzătoare, iar problemele par evidente pentru toți observatorii.

„Echipa e în formă bună, am analizat meciul trecut, am făcut pregătirea pentru duelul cu Farul. Cristi Mihai încă nu este cu echipa. Ceilalți jucători sunt ok, vom vedea până mâine cu ce prim 11 începem. Mazilu încă e în programul lui individual, va dura ceva. E un meci dificil, Farul are calitate.