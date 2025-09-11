Zeljko Kopic anunță revenirea-surpriză a atacantului care este gata să salveze Dinamo

Antrenorul Zeljko Kopic a rupt tăcerea privind zvonurile legate de atacantul Stipe Perica, accidentat în perioada de pregătire și absent în primele opt etape ale sezonului din cauza problemelor medicale. Kopic a anunțat că Perica s-a întors la antrenamente fără probleme și este aproape de revenirea pe teren, la meciurile viitoare ale echipei din Ștefan cel Mare.

Deși au circulat informații despre un conflict între Perica și antrenor, Kopic a dezmințit aceste speculații și a explicat că accidentarea la spate a jucătorului a fost reală și că a beneficiat de suportul clubului pentru a se recupera, inclusiv prin consultări medicale în străinătate. Atacantul a jucat doar 10 minute în acest sezon, în meciul cu Metaloglobus.

„Despre Stipe, am citit multe lucruri în presă, inclusiv că ar pleca de la club. Realitatea e că a fost accidentat. Îl cunosc de când era foarte tânăr, înainte să ajungă la Chelsea. Îi știu potențialul și calitățile. Iarna trecută, după ce s-a decis că nu prelungim cu Selmani, era important pentru mine să avem un atacant de calitate.

Știam că nu va fi 100% pregătit până în vară, dar ideea era să ne ajute atunci când poate, iar din vară să fie la capacitate maximă. A și reușit să marcheze goluri importante sezonul trecut, a demonstrat instinct de atacant și pericol real în fața porții. Era important să facă toată perioada de pregătire cu noi, dar din păcate a avut probleme la spate. A mers la doi-trei medici în străinătate pentru a rezolva aceste probleme.

A avut tot sprijinul clubului și al meu pentru a le depăși. Cel mai greu este pentru el, pentru că își dorește să joace.De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă, tocmai pentru a-l proteja.

Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare. Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi. Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie”, a declarat Kopic potrivit dinamo1948.ro.