Zeljko Kopic, apel către conducerea lui Dinamo, după remiza cu FC Botoșani. Antrenorul a lămurit situația lui Boateng

Dinamo București a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida de pe teren propriu cu FC Botoșani, în etapa a doua din Superligă. La finalul meciului, antrenorul Zeljko Kopic a recunoscut că echipa sa traversează o perioadă dificilă și are nevoie urgentă de transferuri noi.

Kopic a făcut referire și la situația lui Kennedy Boateng, pe care și-l dorește în continuare la echipă, deși fundașul este dorit și de alte cluburi. Totodată, tehnicianul „câinilor” a amintit că Dinamo a pierdut recent și un alt fundaș central, Josue Homawoo, transferat la Standard Liege.

În privința debutului de sezon, Kopic și-a exprimat dezamăgirea față de cele două puncte acumulate în primele două etape, dar menționează că echipa nu va intra în panică.

„În prima repriză am dominat jocul, am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua am încercat să menţinem acelaşi ritm, să fim la fel de periculoşi, am avut câteva situaţii, am făcut câteva schimbări pentru a fi ofensivi, agresivi, iar în ultimele 20 de minute nu am mai dominat meciul.

Am ratat câteva tranziţii, iar rezultatul cred că este echitabil, la final.

(n.r: Îi lipseşte lui Dinamo o bancă puternică?) Jucătorii s-au întrebuinţat la maximum. Unii dintre ei au nevoie de timp de adaptare. De la bancă nu am avut o reacţie pe măsură, e adevărat. Pentru noi perioada de transferuri nu s-a terminat.

(n.r: Sunteţi dezamăgit?) În ambele meciuri am avut câteva momente bune. Nu numărăm punctele la începutul sezonului.

Boateng e un jucător bun, cred că va rămâne.

Mergem la Galaţi şi după aceea vom vorbi şi despre derby (n.r: cu FCSB)”, a declarat Zeljko Kopic, pentru digisport.ro, după Dinamo – Botoşani 0-0.