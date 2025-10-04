Zeljko Kopic dezvăluie motivul real pentru care l-a scos pe Armstrong după cartonașul galben controversat

Dinamo s-a impus cu 1-0 în deplasare la Unirea Slobozia în etapa a 12-a a SuperLigii, golul victoriei fiind marcat de croatul Stipe Perica în minutul 65, după o reluare decisivă a șutului lui Andrei Mărginean, pe un teren dificil cu bălți.

La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a comentat afirmațiile lui Danny Armstrong, care a acuzat că a fost „vânat” de arbitru și i-a fost acordat un cartonaș galben pe nedrept. Kopic a dezvăluit că a decis să-l schimbe pe Armstrong pentru a evita riscul unui al doilea cartonaș galben, explicând că fotbalistul a fost avertizat să fie mai atent după incidentele din partida anterioară cu Universitatea Craiova.

„I-am spus după meciul cu Craiova că a fost multă presiune pe arbitru, după ce s-a vorbit de acel roșu la Craiova. I-am spus să fie mai atent. Nu vorbesc despre arbitri, dar a luat galben și am decis să-l scot. I-am spus că a jucat foarte bine și dacă nu ar fi luat acel cartonaș nu l-aș fi scos”, a declarat Kopic.

Scoțianul Armstrong a declarat că a simțit presiune din partea arbitrilor și că a fost vizat pentru cartonașul galben, dar a subliniat că nu caută eliminări, ci doar să joace fotbal. El a acceptat schimbarea, fiind frustrat mai mult de decizia arbitrajului decât de scoaterea din teren.

„Cred că m-au căutat să-mi dea cartonaș galben, după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, dar nu am ce să fac. Știam că trebuie să fiu schimbat din cauza cartonașului. Dacă nu le place de mine, asta e situația, dar eu nu caut să fiu eliminat, ci să joc fotbal. E treaba lor dacă se lasă provocați.

Am fost supărat din cauza arbitrului, nu din cauza schimbării, pentru că mi-a dat cartonaș galben de pomană. Știam că m-a scos pentru că aveam cartonaș galben”, a spus Armsrong la finalul meciului.