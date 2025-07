Zeljko Kopic, după meciul de la Csikszereda: „Am avut un start prost”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi în prima parte a meciului cu nou-promovata Csikszereda, încheiat la egalitate, scor 2-2.

„Am luat două goluri foarte rapid, au fost momente dificile. Dar, sunt mândru de cum am gestionat după meciul. Am avut multe șuturi, multe ocazii, am obținut o remiză după ce am fost conduși cu 0-2, trebuie să fim mulțumiți.

Am avut situații dificile, trebuie să analizăm ce am greșit și să reparăm ca să fim pregătiți pentru meciul următor. Am fost dezamăgit de primele 10 minute, am avut câteva greșeli, dar după am avut o atitudine pozitivă, am dominat meciul, am dat totul pentru a câștiga la final.

N-am nimic de spus negativ după primele 10 minute. Musi a jucat bine, de fapt, toată echipa. Am avut un start prost, dar toți jucătorii au jucat bine apoi, în stilul nostru, am avut posesie în terenul lor, am creat multe ocazii. Vom analiza următorul meci, am văzut multe lucruri pozitive.

Este start de sezon, meciul următor îl vom juca în fața propriilor suporteri. În fiecare meci vom juca pentru a obține toate cele 3 puncte”, a declarat Zeljko Kopic, după meci.