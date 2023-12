Zeljko Kopic este optimist înaintea reluării campionatului: „Vom rămâne în prima ligă”

Echipa Dinamo se află pe penultimul loc în Superligă după 21 de etape, cu 16p, la 7 de următoarea clasată, Poli Iași.

„Vom rămâne în prima ligă”, este convins tehnicianul dinamovist Zeljko Kopic

Antrenorul croat Zeljko Kopic, instalat după etapa a 17-a, este optimist că va sdalva echipa de la retrogradare.

„Nu-mi place să vorbesc de miracole. Situația este în mâinile noastre și mai sunt destul meciuri până la finele sezonului. Dacă muncești din greu ca să obții acel ceva în care crezi, vei obține, cu o echipă unită. Și vom rămâne în prima ligă.

În mercato de iarnă nu este ușor să faci transferuri, să găsești numai jucători potriviți. Vom vedea ce opțiuni vom avea.

Este dificil de vorbit de un număr. Dar văd la Dinamo că absolut toată lumea vrea să evolueze, să fie mai bună, zilnic, avem discuții, sunt sigur că vom găsi soluțiile potrivite.

Dinamo e un club mare, sunt multe zvonuri, multă lume vorbește… Vreau să calculez în pace tot, să vorbesc cu oamenii din club, iar când vom avea totul rezolvat, vom ieși cu nume”, a spus el.

Zeljko Kopic știe rețeta pentru ca Dinamo să rămână în Superligă: „Să muncești din greu”

Zeljko Kopic a amintit că a salvat Botev Plovdiv de la retrogradare, echipa din Bulgaria fiind într-o situație similară cu a lui Dinamo.

„Am preluat echipa de pe ultimul loc, am evadat din acea zonă, am redresat situația foarte repede. Nu este ceva nou pentru mine, fotbalul e fotbal.

Trebuie să lucrezi în diverse situații, fie că te lupți pentru locul 1, fie că te lupți să te salvezi de la retrogradare. Eu cred în mine! Cred că pot face față în ambele situații”, a detaliat el, potrivit gsp.ro.

„Nu mă gândesc la nimic altceva decât la momente pozitive și cum să îmbunătățim munca la echipă zi de zi. Nu regret că am făcut acest pas. Nu este altă cale de a lupta pentru a rămâne în Liga 1 decât să muncești din greu.

Dacă stai și visezi, nu este prea inteligent! Muncă! Este singura cale de a reuși. Nu am gânduri negative, ci doar cum să fac totul mai bine ca să reușim îndeplinirea obiectivului”, a completat tehnicianul.