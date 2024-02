Zeljko Kopic este optimist și după ce Dinamo a ajuns pe locul 16: „Mai sunt jocuri suficiente pentru a ne salva”

Echipa Dinamo a fost învinsă, în deplasare, de FCU 1948 Craiova, cu 1-2, în etapa a 24-a din Superligă.

„Prestația noastră nu a fost bună în prima parte a meciului”, recunoaște Zeljko Kopic

Golurile au fost marcate de Bahassa (13) și Bauza (52), respectiv, Politic (63). După acest rezultat, Dinamo a adunat 16 înfrângeri.

Echipa alb-roșie este sigură că termină etapa pe ultimul loc, fiind devansată de FC Botoșani, care a câștigat acasă, 2-1 cu Poli Iași, în primul meci al rundei. Distanța până la formația patronată de Valeriu Iftime este de 2p.

Tehnicianul croat este convins că Dinamo poate juca mai bine decât a făcut-o pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

„Sunt dezamăgit. Prestația noastră nu a fost bună în prima parte a meciului. Credeam că am făcut un pas în față, dar azi am dat doi înapoi. Nu am fost agresivi, n-am luptat pentru mingea a doua.

După ce au marcat primul gol, am avut unele situații, golul nostru a fost anulat pentru un ofsaid. Am avut ghinion și la Gregorio care a lovit bara. Nu am avut un joc bun, am încercat totul, dar este un moment dificil.

Din ce văd la antrenamente, din ce am văzut împotriva lui Rapid, știu că putem juca bine, dar cum am intrat în meci, am văzut altceva, e ceva ce trebuie să rezolvăm”, a spus el.

„Mai sunt jocuri suficiente pentru a ne salva”, anunță Zeljko Kopic

Pentru Dinamo urmează un nou meci în deplasare, pe terenul campioanei Farul, după care primește replica Oțelului Galați.

„Am avut câteva momente, am creat ocazii, am avut șuturi, ocazii, dar nu e jocul pe care vreau să îl văd la Dinamo. La golul doi le-am dat mingea. E greu să ai rezultate cu atât de multe greșeli. Au fost părți bune, dar nu sunt de ajuns.

Următorul meci e luni, avem zece zile la dispoziție, trebuie să analizăm fiecare detaliu, trebuie să vedem ce putem îmbunătăți. Mai sunt jocuri suficiente pentru a ne salva, dar trebuie să fim mai buni, să fim mai curajoși, mai agresivi, mai energici.

Azi nu am arătat că suntem suficient de buni, ne așteaptă o perioadă grea, dar trebuie să luptăm, fiecare va da tot ce poate”, a spus Zeljko Kopic.