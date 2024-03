Zeljko Kopic este supărat după remiza de la Iași, cu Poli: „Cred că am fi meritat cele 3 puncte”

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Dinamo, în etapa a 29-a din Superligă.

„Cred că am fi meritat cele 3 puncte”, a spus Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat la Iași

A fost primul meci al etapei a 29-a, iar la finalul lui Dinamo s-a apropiat la un singur punct de locurile de baraj.

„Prima repriză a fost echilibrată, la pauză am schimbat doi jucători. Cred că am fi meritat cele trei puncte pentru prestația din a doua repriză, am fost echipa mai bună, am creat multe șanse.

Sunt mulțumit de prestația echipei, de atitudine, de energie. Ce nu am făcut bine este că am ratat foarte multe ocazii.

În aceste condiții, când ai atâtea ocazii, trebuie să marchezi. Cred că am fost aproape să câștigăm cele trei puncte.

Trebuie să o luăm meci cu meci. Nu trebuie să ne facem planuri pe termen lung. E vorba despre fiecare antrenament, despre fiecare meci în parte. Prestația noastră a fost bună azi, am avut trei meciuri în șapte zile și trebuie să fim mândri.

Respect toți arbitrii, fiecare încearcă să își facă treaba cât poate de bine, pot să apară greșeli uneori. Trebuie să ne recuperăm și să pregătim meciul pe care îl vom juca în fața suporterilor noștri”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.