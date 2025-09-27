Zeljko Kopic l-a lăudat pe Danny Armstrong după remiza Universitatea Craiova – Dinamo

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Liga 1. Printre remarcații lui Kopic s-a aflat scoțianul Danny Armstrong, cel care a provocat eliminarea lui Nicușor Bancu și a contribuit decisiv la revenirea „câinilor”, bifând și o pasă la golul egalizator.

Meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost plin de energie și faze tensionate, culminând cu eliminarea lui Bancu după un clinci cu Armstrong. Deși Armstrong a părut să-l lovească pe căpitanul oltenilor, doar Bancu a văzut cartonașul roșu, Craiova evoluând o jumătate de oră în inferioritate. Oltenii au condus cu 2-1, însă Dinamo a forțat egalarea pe final, reușind să egaleze prin Alexandru Pop la capătul unei acțiuni create de Armstrong.

„Un derby, cu multă energie, dar au fost şi greşeli. Rămân cu o concluzie pozitivă după acest meci în ceea ce o priveşte pe echipa mea.

Am început meciul foarte bine. Am avut intensitate în faza defensivă. Cum trecea timpul, Craiova juca din ce în ce mai bine. La pauză a fost un rezultat echitabil.

Am primit acel gol în începutul reprizei a doua. După aceea am avut câteva idei în joc, cum să întoarcem jocul în favoarea noastră. Totul s-a schimbat după cartonaşul roşu. Am reacţionat foarte bine, am avut ocazii şi am reuşit să şi înscriem.

Danny e un jucător cu o energie excelentă. Vine cu o atitudine foarte bună. După cartonaşul roşu am vrut să profităm la maximum ofensiv şi l-am mutat în stânga. Caragea a fost şi el foarte bun.

(n.r: despre Musi) Astăzi a fost foarte-foarte bun. În ultima partidă nu a fost la un nivel bun. Sunt foarte-foarte satisfăcut de performanţa lui de astăzi.

(n.r: despre Alex Pop) A înscris un gol foarte important şi cu U Cluj. Este un jucător puternic, munceşte foarte bine. Când eşti la un nivel bun şi te întrebuinţezi la maximum nu are cum să nu îţi iasă.

Mărginean nu a jucat de 2 luni, a fost evident că e primul meci după o lungă perioadă. Cu siguranţă nu a fost în forma cea mai bună şi asta a fost vizibil. Echipa are o mentalitate foarte bună.

(n.r: Ce s-a întâmplat pe culoar?) Nu am observat ce s-a întâmplat pe culoar”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.