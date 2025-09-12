Zeljko Kopic laudă cel mai nou transfer al lui Dinamo: „A reușit să facă asta”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a vorbit cu admirație despre noua achiziție a echipei, Adrian Mazilu, un jucător de 19 ani transferat recent de la Brighton pentru suma de 400.000 de euro, plus 40% din drepturile federative. Deși Mazilu urmează să își facă debutul în tricoul alb-roșu abia după o scurtă perioadă de așteptare, Kopic este convins că fotbalistul va avea un impact important în Liga 1.

Tehnicianul croat și-a amintit cu entuziasm de momentul în care l-a urmărit pe Mazilu în timpul evoluțiilor sale la Farul Constanța, înainte ca acesta să fie cumpărat de Brighton și să aibă apoi experiențe la Vitesse Arnhem. Deși nu a avut prea mult timp să îl analizeze datorită transferului rapid și accidentărilor care i-au afectat evoluția, Kopic a rămas convins că Mazilu este un jucător special.