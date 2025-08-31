Zeljko Kopic rămâne cu picioarele pe pământ și nu se gândește încă la trofee. Ce a spus despre jucătorul titularizat în premieră și despre venirea lui Adrian Mazilu

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 31 august 2025, ora 08:17,
Zeljko Kopic
Zeljko Kopic

Dinamo a obținut o victorie importantă cu Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 8-a a Superligii, ajungând la 15 puncte și urcând pe podium, alături de Craiova și Rapid.

Antrenorul Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de prestația echipei, subliniind evoluția bună din repriza a doua și faptul că jucătorii au reușit să aducă mingea mai ușor în treimea adversă. Kopic l-a lăudat în mod special pe Cristi Mihai, aflat la prima titularizare, apreciind modul în care acesta își acceptă greșelile și dorința de a progresa.

De asemenea, Kopic a comentat și despre sosirea lui Adrian Mazilu la echipă, spunând că acesta va avea mult de lucru pentru a reveni la forma de top, iar staff-ul va încerca să-l aducă la nivelul dorit.

„A fost un început de meci pe care nu l-am gestionat cum trebuie, însă în repriza a doua am intrat cu mai multă energie, am adus mingea mai ușor în treimea adversă și pot să fiu doar fericit pentru felul în care am arătat. În plus, am câștigat și aceste puncte. Avem 15 puncte după primele 8 etape, ceea ce este în regulă.

superligahemannstadtdinamoZeljko Kopic
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport