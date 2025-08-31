Zeljko Kopic rămâne cu picioarele pe pământ și nu se gândește încă la trofee. Ce a spus despre jucătorul titularizat în premieră și despre venirea lui Adrian Mazilu
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 31 august 2025, ora 08:17,
Dinamo a obținut o victorie importantă cu Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 8-a a Superligii, ajungând la 15 puncte și urcând pe podium, alături de Craiova și Rapid.
Antrenorul Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de prestația echipei, subliniind evoluția bună din repriza a doua și faptul că jucătorii au reușit să aducă mingea mai ușor în treimea adversă. Kopic l-a lăudat în mod special pe Cristi Mihai, aflat la prima titularizare, apreciind modul în care acesta își acceptă greșelile și dorința de a progresa.
De asemenea, Kopic a comentat și despre sosirea lui Adrian Mazilu la echipă, spunând că acesta va avea mult de lucru pentru a reveni la forma de top, iar staff-ul va încerca să-l aducă la nivelul dorit.
„A fost un început de meci pe care nu l-am gestionat cum trebuie, însă în repriza a doua am intrat cu mai multă energie, am adus mingea mai ușor în treimea adversă și pot să fiu doar fericit pentru felul în care am arătat. În plus, am câștigat și aceste puncte. Avem 15 puncte după primele 8 etape, ceea ce este în regulă.
Au existat mici probleme în timpul jocului, dar îi felicit pe băieți pentru rezultat! Cristi Mihai este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își înțelege greșelile, le acceptă și vrea să le corecteze. A avut mici ezitări în prima repriză, dar a crescut mult în a doua.
Mă gândesc și la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, când jucătorii vor pleca la echipele naționale, cum îi vom recupera la întoarcere și cum vom gestiona situația celor care rămân.
(n.r. despre faptul că Dinamo nu dă niciun jucător la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Mircea Lucescu. Noi trebuie să continuăm să muncim la această echipă, jucătorii să-și facă treaba pe teren, iar dânsul să decidă ce este mai bine.
Știu cum a jucat Mazilu și ce a demonstrat până acum. Trebuie să așteptăm să semneze, dar e clar că va avea mult de lucru. Vom lucra împreună cu el și vom încerca să îl aducem la nivelul la care era atunci când a plecat. Sperăm ca într-o perioadă scurtă să revină la o formă bună.
Nu pot spune că sunt mulțumit de tot ce se întâmplă per ansamblu, dar vom analiza toate detaliile. Trebuie să creștem și abia apoi să ne gândim la trofee”, a spus Zeljko Kopic, la flash-interviu, după meci, la emisiunea „Digi Sport Special”, de la Digi Sport.