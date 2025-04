Zeljko Kopic spune că Dinamo și-a depășit condiția: „E un succes că suntem în play-off”

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formația Rapid, duminică, de la ora 21:00, în deplasare, pe Arena Națională, într-o partidă din cadrul etapei a III-a a play-off-ului.

„Singura problemă reală este legată de insolvență”, recunoaște tehnicianul

Antrenorul echipei Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat sâmbătă, într-o conferință de presă, organizată înaintea partidei cu Rapid, că având în vedere numărul redus de jucători pe care îi are la dispoziție, este un succes că formația sa este calificată în play-off-ul Superligii de fotbal.

‘Acum suntem în această situație, dar înțeleg că toți vrem să câștigăm meciuri, să jucăm un fotbal bun, să fim cât mai sus în clasament. Dar cu acest grup de jucători, și nu mă refer la calitate, ci la cantitate, este un mare succes că suntem în play-off. Putem însă să căpătăm experiență în meciurile grele, putem să înțelegem ce vrem pentru sezonul viitor, ce trebuie să îmbunătățim, să găsim acel echilibru. Am început deja să pregătim perioada de transferuri, vrem să aducem cât mai repede jucătorii de care avem nevoie pentru sezonul viitor’, a mai spus Zeljko Kopic.

Tehnicianul croat se confruntă cu mari probleme de lot din cauza accidentărilor: ‘Toată săptămâna s-a vorbit despre accidentări, despre spital, dar toată lumea este OK. Caragea este în continuare indisponibil, Denis Politic, pentru acest meci e în continuare indisponibil. (Kennedy) Boateng, Josue (Homawoo), Astrit (Selmani) sunt mai bine și vom decide până mâine care dintre ei va fi pe teren. Pentru toți este un risc. Este un meci important, un derby și fanii au așteptări, dar trebuie să avem grijă și de sănătatea jucătorilor. Și Mărginean are ceva probleme’.

Kopic a lăudat echipa adversă, afirmând că Rapid are jucători rapizi și periculoși pe tranziție.

‘Fiecare meci îl jucăm pentru a câștiga. În sezonul regulat am pierdut doar cinci meciuri, în play-off am pierdut două. Dar doar de unul am fost dezamăgit, cel cu CFR Cluj. Toate celelalte meciuri au fost bune, am fost aproape să scoatem puncte sau chiar să câștigăm. Nu pregătim niciodată un meci ca să obținem doar un egal. Referitor la Rapid, am jucat până acum două meciuri împotriva lor și am obținut două egaluri. Le-am urmărit partidele din play-off, au calitate individuală. Bineînțeles, au și puncte slabe pe care vom încerca să le exploatăm, dar este un adversar bun. Au jucători rapizi, periculoși pe tranziție, în duelurile unu la unu. Dar și noi ne vom păstra ideea noastră de joc, vom încerca să controlăm partida și să fim echipa mai bună’, a afirmat acesta.

Zeljko Kopic a precizat că nu își dorește să plece de la Dinamo la finalul acestui sezon, singura problemă pe care o are fiind legată de insolvența clubului.

‘Pentru mine, singura problemă reală este legată de insolvență. Am analizat situația clubului și m-am analizat și pe mine și bineînțeles că se pot face lucrurile mai bine, dar primul obiectiv a fost menținerea în Superligă. Acum, faptul că am ajuns în play-off, e peste așteptări. Președintele Nicolescu a spus deja că obiectivul pentru sezonul viitor este în primele 5 echipe, poate chiar o calificare europeană și aceasta este și ambiția mea. Sunt foarte mulțumit de stafful tehnic, de jucători, transferuri, tot. Doar această problemă juridică rămâne în aer și poate afecta proiectul. Ieșirea din insolvență e esențială. Pentru mine, tot ce contează este să mergem pas cu pas, meci cu meci, an de an, și să construim un Dinamo mai bun. Indiferent ce se întâmplă cu procesul de insolvență, eu am contract și vreau să continui să dezvolt clubul. Nu mă gândesc la o posibilă ofertă. În fotbal orice e posibil, dar eu nu sunt genul care spune un lucru și face altceva. Pentru mine Dinamo a fost cel mai important de la început’, a mai spus Kopic.