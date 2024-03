Zeljko Kopic vrea un nou rezultat mare în campionat: „Trebuie să jucăm cu intensitate, cu atitudine!”-Ce a spus despre meciul cu UTA!

Dinamo va juca ultimul meci al sezonului regular împotriva celor de la UTA Arad. Ambele formații vin după rezultate bune.

Zeljko Kopic își dorește o nouă victorie în campionat. Tehnicianul croat a vorbit despre disputa cu „Bătrâna Doamnă”, ținând să îl aprecieze pe Mircea Rednic, omologul său.

„Trebuie să jucăm cu intensitate, cu atitudine!”

„E o energie bună la echipă. Ieri toți cei 27 de jucători au fost la antrenament, vedem astăzi dacă toată lumea va fi pregătită să joace. UTA e un club important, cu istorie, au suporteri mulți, au atmosfera excelentă acasă.

Îl respect pe Rednic și toți știm că ne așteaptă un meci greu, dar vrem să evoluăm bine acasă, în fața stadionului plin, să jucăm bine și să merităm punctele puse în joc.

Cred că am făcut și lucruri bune, am adus jucători buni, am crescut nivelul jocului, în ultimele 10 partide suntem pe locul 5 în clasament, dar ne așteaptă o muncă grea în continuare, atât pentru mine, cât și pentru jucători.

Simt că în meciurile de acasă și în deplasare, că avem susținere, când am venit, nu era stadionul plin, dar sunt bucuros că au venit alături de noi, le mulțumesc, e important pentru noi și jucători.

Îi mulțumesc domnului Rednic pentru cuvintele frumoase, dar sunt convins că vor veni aici să câștige, vor în play-off. Va fi un meci deschis. Ambele echipe vor victoria.

Îl respect pe domnul Rednic, respect tot ce fac, ce joacă, înțeleg că va fi un meci greu, dar în fața propriilor fani trebuie să jucăm cu intensitate, cu atitudine, pentru a câștiga meciul”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul unei conferințe de presă.