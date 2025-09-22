Zi liberă în Botswana, după ce ştafeta masculină a luat titlul mondial la 4×400 m

Preşedintele Botswanei, Duma Boko, a anunţat că luni, 29 septembrie, va fi zi liberă pentru a sărbători titlul mondial cucerit duminică la Tokyo de echipa masculină de ştafetă 4×400 m.

Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori şi Busang Collen Kebinatshipi i-au devansat pe americani și sud-africani

Când Letsile Tebogo a câştigat prima medalie olimpică de aur a Botswanei la 200 m, la Paris, anul trecut, preşedintele Mokgweetsi Masisi a declarat două jumătăţi de zi liberă pentru „a lua o pauză şi a sărbători” şi pentru a-i ura bun venit.

Duma Boko, succesorul lui Masisi la conducerea ţării, a mers şi mai departe duminică.

După ce echipa de ştafetă 4×400 m formată din Lee Bhekempilo Eppie, Tebogo, Bayapo Ndori şi Busang Collen Kebinatshipi a câştigat duminică titlul mondial la Tokyo, el a declarat zi liberă luni, 29 septembrie, în ajunul zilei naţionale din Botswana.

Într-un discurs online de la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, Duma Boko a vorbit despre o „victorie istorică pentru Africa”, după cum relatează BBC.

Botswana, care s-a impus în 2:57,76, a învins Statele Unite (2:57,83), care obţinuseră anterior zece titluri mondiale, şi Africa de Sud (2:57,83).

„Mă voi asigura că toată lumea ştie că diamantele naturale ale Botswanei nu sunt doar în sol, ci şi în atleţii noştri campioni mondiali”, a declarat preşedintele.

Cu 2 titluri mondiale – Kebinatshipi a câştigat la 400 m, însoţit pe podium de Bayapo Ndori (locul 3) – şi o medalie de bronz – Tebogo la 200 m – Botswana a terminat pe locul 5 în clasamentul pe medalii la Campionatele Mondiale de la Tokyo.