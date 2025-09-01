Zi specială pentru Anamaria Prodan: Bebeto a împlinit 17 ani și i-a făcut cel mai frumos cadou

Anamaria Prodan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prima femeie din România care s-a impus ca agent FIFA se bucură acum de reușitele fiului ei, Laurențiu Junior, care nu mai este un copil, ci un adevărat bărbat. Tânărul are deja contract de fotbalist și, la doar 17 ani, a ajuns să fie chiar mai înalt decât mama lui.

Ziua în care Bebeto a împlinit 17 ani a fost una cu totul specială pentru Anamaria. Ea a postat pe rețelele sociale un videoclip emoționant cu imagini din copilăria și adolescența lui, însoțit de un mesaj care a atins inimile celor care l-au citit.

„La mulți ani, sufletul meu frumos. Minunea vieții mele. Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața, să-ți dea curaj în încercări și bucurie în lucruri simple. Să ai parte de oameni drepți și decizii inspirate. Inima ta să rămână curată, iar pașii tăi să fie călăuziți spre lumină și adevăr. Te iubește mama fără marginele!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Cei trei copii ai săi – Rebecca, Sarah și Laurențiu Junior – sunt marea ei comoară. Rebecca se pregătește pentru o carieră artistică, Sarah s-a consacrat în baschet, iar Bebeto a semnat recent primul contract de fotbalist profesionist.

Momentul în care fiul ei a semnat cu Voința Crevedia, echipă proaspăt promovată în Liga a 3-a, a fost încă o dovadă de mândrie pentru Anamaria Prodan: „Aș vrea să scriu ceva …. Însă nu pot! Îmi dau lacrimile! De mândrie, de fericire, de împlinire. Cuvintele sunt de prisos, imaginea face cat un miliard de cuvinte! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă să trăiesc! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii mei de vis!

Mulțumesc antrenorilor, președinților, tuturor celor care i-au călăuzit pașii ! Te iubesc fără «marginele» și îți doresc multă putere de muncă să ajungi unde îți dorești!

Când simți că nu mai poți, mai poți puțin. Pentru că după pasul acela greu, vine puterea pe care nici nu știai că o ai. Iar când puterea ta se termină, Întotdeauna DUMNEZEU te ridică și îți dă forța și curajul să mergi mai departe!”, a scris ea pe Instagram.

La rândul său, Bebeto a transmis un mesaj plin de emoție, dedicat mamei și credinței sale: ”Entuziasmat că am semnat astăzi primul meu contract de profesionist, un moment pentru care am muncit toată viața. Pentru mama mea… nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat fără tine. Sacrificiile tale, dragostea ta și faptul că ai crezut în mine m-au ținut pe linia de plutire când a fost greu. Îți datorez totul și îți promit că te voi face mândră! Toată gloria i se cuvine lui Dumnezeu.”

Un mesaj care a făcut-o pe Anamaria Prodan să plângă de fericire și să simtă, încă o dată, că munca și sacrificiile sale ca mamă au dat roade.