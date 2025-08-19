Zicu lansează acuze dure după înfrângerea cu U Cluj: „A fost penalty! I-a ajutat să ajungă în prelungiri”

După înfrângerea suferită de Farul Constanța pe teren propriu, scor 0-1 cu Universitatea Cluj, antrenorul Ianis Zicu a lansat acuzații dure la adresa arbitrajului condus de Florin Andrei. Dobrogenii au evoluat în superioritate numerică din minutul 10, însă nu au reușit să marcheze, ratând șansa de a urca pe locul 2 în Superligă.

Zicu a criticat atât prestația elevilor săi, cât și deciziile arbitrului din timpul partidei.

Momentul central reclamat de tehnician a avut loc la faza eliminării lui Iulian Cristea, când jucătorul lui U Cluj l-a ținut pe Ișfan în apropierea careului:

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 grație golului marcat de Dino Mikanovic, după o pasă oferită de debutantul Andrei Gheorghiță. În ciuda inferiorității numerice, „șepcile roșii” au rezistat și au plecat cu toate punctele de la malul mării. Eroul partidei a fost portarul Lukic, remarcat de Zicu pentru paradele sale.

„Este dureros că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate pe benzile laterale. Trebuia să pasăm mai rapid, însă circulația mingii a fost mult prea lentă. Am jucat 90 de minute cu un om în plus și nu am reușit să egalăm, ceea ce ne doare foarte mult. Aveam șansa să urcăm pe locul 2, dar din nou, o decizie incorectă ne-a afectat.

Cred că a fost penalty la faza respectivă. După ce a dat cartonașul roșu, arbitrajul ar fi trebuit să fie puțin mai echidistant. De acolo a început o manieră ciudată de arbitraj, cu momente de întârziere și faulturi acordate astfel încât să-i ajute să ajungă în prelungiri.

Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire. Am avut atât de multe momente cu un om în minus și totuși nu am reușit să egalăm în timpul regulamentar. U Cluj este o echipă puternică, ne-au pus probleme în duelurile unu contra unu. Lukic a ajutat foarte mult, a reținut toate mingile, însă asta nu justifică deciziile noastre greșite în anumite momente”, a spus Ianis Zicu, la sfârșitul partidei de la malul Mării Negre.