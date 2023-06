Zidane, despre meseria de antrenor: „Te simți mai obosit decât un jucător”

Legenda fotbalului francez Zinedine Zidane, care nu a mai antrenat nicio echipă după despărţirea de Real Madrid, în 2021, a declarat, într-un interviu pentru magazinul „GQ A”, că meseria de antrenor este foarte solicitantă, afirmând „că după un sezon pe banca tehnică, te simţi mai obosit decât un jucător”, relatează cotidianul L’Equipe.

Zidane a revenit asupra pauzei sale de doi ani, precizând că această pauză i-a făcut bine psihic.

Aflat într-un con de umbră după plecarea de la Real Madrid, Zidane nu s-a angajat în alt proiect, în ciuda unui interes manifestat pentru postul de selecţioner al echipei Franţei, susţinând că „această pauză era necesară”.

„În această funcţie (de antrenor), toate vin din toate părţile. Toate informaţiile te copleşesc şi tu ai responsabilitatea de a lua cele mai bune decizii. Şi toate astea îţi consumă energia. Când reveneam acasă, mintea mea era mereu acolo”, a spus antrenorul francez.

„Jucător şi antrenor, sunt două meserii care nu au de a face una cu cealaltă. Când pleci de pe bancă, tu eşti mai obosit decât un jucător. În acest post, toate vin din toate părţile înspre tine şi trebuie să iei deciziile potrivite. Ador ce fac şi sunt capabil de multă muncă, însă, din când în când, iar asta mi s-a întâmplat de două ori, am nevoie de o pauză”, a adăugat el.

„Dorinţa mea este să revin, să am un proiect. Astăzi am timp, dar nu ştiu până când. Pot să am timp acum, iar apoi totul să decurgă foarte repede”, a declarat fostul coordonator de joc al selecţionatei Franţei.

„Vreau să fiu ocupat”, a mai explicat triplul câştigător al Ligii Campionilor ca antrenor al echipei Real Madrid.

Numele lui Zidane fusese vehiculat anterior în legătură cu postul de selecţioner al Franţei, dar această variantă nu mai este de actualitate, după ce Didier Deschamps şi-a prelungit contractul, după Cupa Mondială din Qatar, până în 2026.