”Zidane din Superligă” joacă la Craiova: ”Pot spune că asta este calitatea mea!”

Căpățînă evoluează la Universitatea Craiova din 2020.

Fotbalistul susține că are un profil asemănător cu cel al legendarului Zidane.

”Țin minte că pe la 10 ani, tatăl meu mi-a cumpărat un tricou cu naționala Franței și era cu Zidane. Primind acel tricoul am vrut să văd cine e și ce face mai exact pe teren, am intrat și îmi plăcea foarte mult și am rămas focusat pe ceea ce făcea Zidane la momentul respectiv.

Pot spune că aceasta este o calitatea a mea, pentru că pot să mă adaptez destul de ușor pe postul pe care sunt nevoit să o fac la momentul respectiv. Profiluri asemănătoare, însă trebuie să păstrăm proporțiile pentru că știm cine a fost Zidane și ce a însemnat pentru fotbal.

Este o perioadă de acumulare, încărcare, așa cum sunt toate cantonamentele pentru că ne așteaptă un campionat lung și cred că trebuie să ai o bază foarte bună. Pregătirea din cantonament o iei, apoi ritmul de joc din meciurile oficiale. Cred că perioadele de iarnă și vară sunt cele mai importante.

Nu este ușoară viața de sportiv. Ne-am obișnuit (n.r.- cu cantonamentele), pentru că asta este ceea ce am ales noi să facem și ne place, o facem de mult timp. Atunci când nu te gândești doar la lucrurile acestea (n.r.- timpul petrecut în cantonamente) cred că trece mai ușor timpul”, a dezvăluit Căpățînă într-un interviu acordat site-ului clubului oltean.