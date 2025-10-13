Zinedine Zidane: „Lamine Yamal mă face să vibrez când atinge mingea”

Lamine Yamal ‘mă face să vibrez când atinge mingea’, a declarat fostul mare fotbalist francez Zinedine Zidane, care, în ciuda trecutului său glorios la Real Madrid, nu a ezitat să-l laude pe jucătorul lui FC Barcelona, scrie L’Equipe.

Prezent în weekend la Festivalul Dello Sport din Italia, Zinedine Zidane a vorbit despre jucătorii săi favoriți aflați în activitate.

‘Dincolo de poziția sa pe teren, este un jucător care mă face să vibrez când atinge mingea’, a spus câștigătorul Balonului de Aur din 1998 despre Lamine Yamal.

Fostul internațional francez s-a referit și la prestația tânărului atacant (18 ani) împotriva lui Inter Milano în manșa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor, 6 mai. ‘Împotriva lui Inter, sezonul trecut în Liga Campionilor pe San Siro, a făcut totul de unul singur’, a spus Zidane, în ciuda eliminării clubului catalan (3-3, 3-4 după prelungiri).

Zidane îi admiră pe doi portughezi de la Paris Saint-Germain, Joao Neves și Vitinha, subliniind că ‘ei nu pierd niciodată mingea’, chiar și în partidele importante.

După ce a jucat la Juventus Torino între 1996 și 2001, Zidane și-a exprimat opinia despre situația Bătrânei Doamne sub comanda lui Igor Tudor. ‘Cu Igor, echipa progresează puțin câte puțin’, a spus el, înainte de a-l menționa pe unul dintre marcatorii bianconerilor, Kenan Yildiz. ‘Îmi place de el, e bun, marchează goluri. Dar mai trebuie să progreseze, trebuie să se structureze’, a afirmat fostul mijlocaș.