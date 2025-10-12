Zinedine Zidane vrea să antreneze naționala Franței: „Nu spun că se va întâmpla acum”

Fostul căpitan al echipei de fotbal a Franței, Zinedine Zidane, a reamintit, duminică, că își dorește să antreneze echipa Franței ”în viitor”, dar a precizat că nu are nicio certitudine în acest sens, informează AFP.

El este prezentat ca mare favorit la înlocuirea lui Didier Deschamps

”Eu sunt sigur că voi reveni ca antrenor”, a declarat Zidane la un Festival al sportului, organizat de cotidianul sportiv italian La Gazzetta dello Sport.

”În viitor, eu nu spun că se va întâmpla acum, dar ce-mi doresc într-o zi este să fiu antrenorul echipei naționale a Franței. Dar vom vedea”, a adăugat campionul mondial din 1998 și campion european în 2000 (108 selecții, 31 goluri).

Zidane, în vârstă de 53 de ani, este prezentat ca mare favorit la înlocuirea lui Didier Deschamps, care va părăsi postul de selecționer al echipei Franței, pe care îl ocupă din vara lui 2012, după Mondialul din 2026 dacă ”Les Bleus” se califică.

”Zizou” a pus între paranteze cariera sa de antrenor după plecarea de la Real Madrid, pe care a antrenat-o din 2016 până în 2018 și din 2019 până în 2021, cucerind două titluri de campion al Spaniei (2017, 2020) și trei Ligi ale Campionilor consecutive (2016, 2017, 2018).

”Un antrenor are un rol important în succesul echipei sale, după părerea mea, 80 la sută. El transmite energia sa, dorința sa de a face bine lucrurile”, a mai spus fostul jucător al echipelor Cannes (1988-92), Bordeaux (1992-96), Juventus Torino (1996-2001) și Real Madrid (2001-06).