Zlatan Ibrahimovic a povestit ce a simțit când l-a avut prima dată adversar pe brazilianul Ronaldo: „Reprezintă visul copilăriei mele”

Ronaldo Nazario a fost un atacant care a marcat o epocă, iar unul dintre principalii lui admiratori este fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic.

„Tricoul de la Ronaldo l-am înrămat și stă în casa mea din Malmö”, a spus Ibrahimovic

În diverse interviuri, el l-a lăudat pe fostul purtător al tricoului cu numărul 9 de la naționala Braziliei, despre care spune că a fost unic.

„A fost, cu adevărat, un fenomen. M-am uitat la tot ce a făcut și mi-am spus; «Wow! Putea face ca ceva dificil să pară atât de ușor și magic». Până la el nu a existat un astfel de jucător, iar după el nici atât. L-am văzut jucând și mi-am spus «Vreau să fiu exact la fel»”, a spus fostul jucător suedez.

„Prima dată când am jucat împotriva lui Ronaldo am fost foarte fericit să-l înfrunt, a fost visul vieții mele. L-am admirat, l-am privit pentru că atunci când eram tânăr era idolul meu.

În cariera mea, până în acel moment (n.r. – 2007/2008, când sud-americanul era la Inter, iar suedezul la AC Milan), nu mă mai aflam niciodată într-o astfel de situație. Am vrut să-l îmbrățișez, să-i mulțumesc pentru tot, dar aveam un derby de jucat.

La sfârșitul meciului l-am întâlnit în fața vestiarului, am vorbit o jumătate de oră. Nu a fost dragoste, a fost ceva mai mult. Am schimbat tricourile și mi-a dat autograful lui.

Toate tricourile pe care le-am schimbat de-a lungul carierei rămân în dulap, dar nu și al lui. Pe ăsta l-am înrămat și este în casa mea din Malmö. «Fenomenul» pentru mine reprezintă copilăria mea, visul copilăriei mele”, a transmis marele Zlatan.