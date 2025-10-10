Zlatan Ibrahimovic își amintește cu respect de Cristi Chivu: „Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!”

Fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, care a lăsat o amprentă puternică în fotbalul italian și internațional, a vorbit recent despre fostul său coleg de echipă Cristi Chivu, acum antrenor la Inter. Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic a rememorat momentele petrecute împreună la Ajax, unde Chivu a fost un jucător tânăr, însă cu un spirit de lider evident.

„Îl cunosc pe Chivu din perioada Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion”, a declarat Ibrahimovic, arătându-și admirația pentru românul care a purtat și banderola de căpitan la Ajax. Cu toate acestea, Zlatan a fost rezervat în evaluarea carierei de antrenor a lui Chivu, spunând că este prea devreme să-l judece în acest rol.

În același timp, cu un zâmbet și o doză de competiție, Ibrahimovic i-a urat succes, dar cu o notă glumeață a adăugat: „Îi urez baftă, dar sper să nu câștige.” Această declarație s-a referit la lupta pentru titlul din Serie A, în care Inter, condusă de Chivu, este una dintre principalele pretendente.

Comentând apoi despre competiția din campionat și rivalele Interului precum Napoli sau Juventus, Zlatan a spus că nu-și concentrează atenția asupra adversarilor, pentru că „ar însemna că nu suntem îndeajuns de puternici dacă depindem de ceilalți.”