Zverev, cap de afiș la turneul ATP 500 de la Acapulco 2026

Alexander Zverev, numărul 3 mondial, va fi principalul cap de afiș la Openul Mexicului din februarie 2026.

Organizatorii au confirmat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, numele primilor opt jucători care vor lua startul la cea de-a 33-a ediție a turneului ATP 500 de la Acapulco, programat între 21 și 28 februarie.

Pe lângă Zverev, lista include și pe Ben Shelton, campionul din 2021, clasat acum pe locul 6 mondial, italianul Lorenzo Musetti (9 ATP), norvegianul Casper Ruud (12), spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (20), italianul Flavio Cobolli (22), bulgarul Grigor Dimitrov (27) și americanul Frances Tiafoe (28).