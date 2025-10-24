Zverev s-a calificat pentru Turneul Campionilor, după ce a avansat în semifinale la Viena

De două ori câştigător al ATP Finals, Alexander Zverev şi-a asigurat locul la turneul de final de sezon după ce a avansat vineri în semifinalele Vienna Open.

Zverev şi-a asigurat locul la Turneul Campionilor, de la Torino, după ce olandezul Tallon Griekspoor s-a retras înaintea sferturilor de finală de la Viena.

Alexander Zverev se alătură lui Carlos Alcaraz, Jannik Sinner şi Novak Djokovici ca primii patru jucători calificaţi pentru evenimentul care se va desfăşura în perioada 9-16 noiembrie. Mai sunt disponibile patru locuri.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a câştigat trofeul ATP Finals în 2018 şi 2021. De asemenea, a ajuns în semifinale în 2019 şi 2024. Singura sa absenţă de la turneu din 2017 a fost în 2022, când o accidentare gravă la gleznă l-a ţinut pe tuşă pentru o mare parte a sezonului.