5 sloturi cu fotbal populare în 2023

Dezvoltatorii de sloturi online și-au extins mult orizonturile în ultima perioadă. Au lansat jocuri cu tematică istorică, despre zone turistice, inspirate din viața unor personalități, filme și seriale. Și cum fotbalul este un fenomen social, urmărit de atât de mulți oameni, nu putea lipsi.

Seria de jocuri FIFA este una dintre cele mai de succes din industria de jocuri, astfel că nu e de mirare că sloturile despre fotbal se bucură de o popularitate ridicată. Argumentul e simplu: jocul este cunoscut de foarte mulți oameni, iar combinația dintre fotbal și sloturi este atractivă.

În acest articol, te invităm să descoperi 5 dintre cele mai populare sloturi despre fotbal:

Football: Champions Cup

Jocul poartă semnătura companiei NetEnt, una dintre cele mai bune din industria de sloturi online. Au trecut mai bine de șapte ani de la apariție, iar jocul continuă să se bucure de succes în mediul online. Cei de la NetEnt l-au creat înainte de Campionatul European câștigat de Portugalia și a fost metoda lor de a celebra acest eveniment. Utilizatorul își poate alege echipa națională, iar după ce apasă spin speră să aibă noroc. Printre simbolurile din acest joc avem Fluier, Ghete de Fotbal, Mănuși de Portar și o Minge. Jocul beneficiază de rotiri gratuite.

Football Mania Deluxe

Un slot cu un format simplu, creat de compania Wazdan în urmă cu 5 ani. Cum spuneam, formatul său este unul simplist, cu 3 rânduri și 3 coloane. Câștigul maxim ajunge până la 1.000x miza dintr-o singură rotire. Jocul poate fi personalizat în mai multe moduri, iar utilizatorul își poate alege volatilitatea (scăzută, medie ori ridicată). Un punct inedit este că utilizatorii pot câștiga bilete la loterie cu premii considerabile. Ca simboluri speciale în Football Mania Deluxe întâlnim Football Lottery și Bonus (o minge de fotbal). Alte simboluri sunt un Arbitru, un Portar, Fotbalist, Cupe și Ghete de Fotbal. Football Mania Deluxe și Knockout Football Rush sunt disponibile și în oferta cazinoului online Player.ro, alături de alte sute de jocuri de păcănele de la cei mai buni provideri.

Football Star Deluxe

Un joc în care utilizatorii pot câștiga până la 3.200x miza. Are un format 5×5 și a fost dezvoltat de compania Microgaming, în portofoliul căreia se află și alte titluri de top. Utilizatorul este invitat să pătrundă direct pe un stadion, iar crainicul îl întâmpină cu mesajul „Bun venit în joc”, în uralele spectatorilor dornici să vadă câștiguri în cascadă. Și simbolurile acestui joc sunt inspirate din fotbal și conțin un Stadion, un Arbitru și un Fotbalist care vrea să reia spectaculos din foarfecă.

Football Glory

Compania Yggdrasil îi invită pe utilizatori să pătrundă pe stadion pentru a descoperi slotul Football Glory, care are 25 de linii de plată, volatilitate medie, în timp ce câștigul maxim poate ajunge până la 4.000x miza. Acest joc chiar te face să te simți ca pe stadion, deși are un format simplu, în care grafica nu iese neapărat în evidență. Pentru pasionații de fotbal este un joc de încercat, mai ales că recenziile sale sunt bune.

Knockout Football Rush

Creat de cei de la Habanero, Knockout Football Rush are o coloană sonoră care îți atrage atenția din prima clipă. Structura slotului este 3×3, apariția simbolurilor Wild declanșează diverse animații inspirate din executarea unor lovituri libere, iar întreg jocul putem spune că are o grafică peste medie deși este simplist. Ca simboluri în Knockout Football Rush regăsim Fluier de arbitru, Stadion, Ghete de Fotbal, Mănuși de Portar. Jocul are pe fundal acțiunea din timpul unui meci de fotbal pentru un plus de autenticitate. Caracteristica specială a slotului dezvoltat de compania Habanero este activarea unei lovituri de pedeapsă, care aduce câștiguri importante.