Sorții au decis! Cu cine va juca Halep în turul 2 la Montreal! Adversara Soranei din prima rundă

Această întrecere va însemna și revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis, după ruptură musculară suferită la meciul cu Angelique Kerber disputat pe 12 mai, la Roma, problemă ce a ținut-o pe sportivă departe de Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice.

Simona Halep, cap de serie numărul 6, a primit un Wild Card la Openul Canadei, astfel că va sta în runda inaugurală și va debuta în runda secundă. Adversară îi va fi câștigătoara duelului dintre Danielle Collins și Jill Teichmann.

Sorana Cîrstea va juca la turneul canadian încă din runda inaugurală, iar în față îi va sta americanca Alison Riske.

Main draw @OBNmontreal, where Aryna Sabalenka and Bianca Andreescu are the top seeds.

Notable 1Rs:

Stephens-Yastremska

Kudermetova-Putintseva

Rybakina-Samsonova

Gauff-Sevastova

Mertens-Giorgi

Zhang-Konta

Kontaveit-Pegula

Martic-Kasatkina

Main draw play begins Monday. pic.twitter.com/hfLzHXMLy8

— WTA Insider (@WTA_insider) August 7, 2021