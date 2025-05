A debutat la ”U” Cluj și a scris istorie în Superligă

Victoria Universității de la București, în fața celor de la Dinamo (3-1) a fost cu atât mai specială cu cât în poarta „studenților”, începând cu minutul 70, s-a aflat tânărul Tudor Coșa (16 ani). Intrat în locul lui Gertmonas, accidentat, Coșa este, începând de vineri seara, cel mai tânăr portar debutant din istoria primei ligi a României, potrivit site-ului oficial al echipei.



Curajos, portarul „Șepcilor roșii” a fost salvator în două situații grele și a contribuit din plin la succesul echipei noastre, iar la finalul partidei a vorbit pentru UCluj TV despre sentimentele care l-au încercat pe durata meciului.

”Cea mai mare încredere mi-au dat-o intervențiile. Am zis că eu sunt stăpân aici, pe tot. (Ce înseamnă pentru el faptul că e cel mai tânăr portar debutant din istoria primei ligi?-n.n.) Un viitor înainte și multă muncă, atâta tot. Nu am ce să fac decât să muncesc, să îmi doresc, să am atitudine și să fac mult efort. Nu mă așteptam acum doi ani să debutez la „U” în play-off. Numai de un an am prins această încredere că eu pot, dar anii trecuți clar nu”, a declarat Tudor Coșa.

Tânărul portar a dezvăluit ce a simțit în momentul în care a intrat în teren și le-a mulțumit celorlalți portari pentru sfaturile și încrederea oferite.

”Am avut emoții, foarte multe emoții, dar în același timp am simțit o foarte mare motivație din partea tuturor. Parcă o putere de Sus mi-a zis: <<intră, tu trebuie să faci astăzi diferența>>. Edvinas (Gertmonas-n.n.) mi-a dat toată încrederea. Și el, și Denis (Moldovan-n.n.), și Ștefan (Lefter-n.n.) mi-au dat tot. M-au învățat pas cu pas, mi-au explicat și m-au ajutat de fiecare dată la antrenamente. Au avut grijă de mine, m-au primit foarte călduros, ca acasă”, a completat goalkeeper-ul de 16 ani.

Întrebat dacă tatăl său, prezent în tribune, a fost cel care i-a transmis încrederea, Tudor a răspuns:

„El, Dumnezeu, Bogdan (Mitrea-n.n.). Bogdan ne-a spus în vestiar să luptăm pentru el. Nu am avut nimic altceva în cap decât familia, Bogdan și Dumnezeu.”

De asemenea, primul jucător născut în anul 2009 care debutează în Superligă vrea să continue în aceeași notă după partida de la București.

„Băieții m-au felicitat foarte mult și mi-au spus că de acum trebuie să muncesc și să rămân cu picioarele pe pământ. Nu trebuie să mă ia capul. Trebuie să fiu concentrat la fiecare meci și focusat pe tot ce am de făcut”, a mai spus Tudor.

În ultima rundă a Superligii, Coșa poate bifa a doua sa prezență în tricoul lui „U” și prima în fața propriilor suporteri, la duelul cu Rapid București.