A distrus apărarea FCSB-ului și vrea să joace mai mult pentru Rapid! Jayson Papeau: „Dacă voi juca mai multe minute voi ajunge la cea mai bună formă a mea!”

Jayson Papeau a reușit un gol deosebit în victoria Rapidului cu FCSB (2-1). Mijlocașul francez s-a distrat cu apărarea adversă la primul gol.

După meci, jucătorul giuleștenilor a oferit o primă reacție, spunând de asemenea că dorește să evolueze mai multe minute.

„Dacă voi juca mai multe minute voi ajunge la cea mai bună formă a mea!”

„Totul a fost perfect pentru mine. Am dat un gol și am reușit să și învingem. Am fost puțin norocos la gol, deoarece era să cad la un moment dat (n.r. în timpul incursiunii de la gol), dar cel mai important este că am înscris.

(n.r. care a fost cel mai mare avantaj al Rapidului în meciul cu FCSB?) Mentalitatea. Am venit aici să luăm cele 3 puncte, n-am fi fost fericiți cu un egal”, a spus Jayson Papeau, după victoria cu FCSB.

„Încă nu am ritm de joc. Sunt fericit că am jucat 90 de minute astăzi. Dacă voi juca mai multe minute voi ajunge la cea mai bună formă a mea”, a mai spus Papeau.