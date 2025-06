A fost decisă soarta lui Răzvan Marin la Cagliari

Răzvan Marin (29 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu cei de la Cagliari. Fotbalistul român a transmis că se gândește să plece, însă presa din Italia spune că noul antrenor al echipei, Fabio Piscane, îl apreciază și se bazează pe serviciile lui în sezonul următor.

Marin a evoluat în 35 de partide în stagiunea 2024/2025 pentru Cagliari, însă în doar 15 a prins primul 11.

„Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez tot timpul 100%, când s-a apelat la mine am fost acolo.

De afectat nu m-a afectat pentru că nu mai sunt un jucător tânăr să mă afecteze orice. Eu mi-am văzut de ale mele, m-am antrenat şi tot timpul când s-a apelat la mine am făcut-o bine.

Vom vedea ce se va întâmpla după echipa naţională, dar iau în considerare să fac şi acest lucru (n.r. să se transfere) văzând situaţia prin care am trecut în acest an”, a spus Răzvan Marin, potrivit as.ro.