Chelsea a trecut lejer de Newcastle în ultimul meci din campionat, scor 6-0.

Partida l-a avut în prim-plan pe Cole Palmer, jucător care a venit de la City și care a este în acet moment omul momentului de la Chelsea.

Palmer a marcat patru goluri, iar una dintre reușite a fost din penalty.

În timpul meciului a fost o mică neînțelegere între palmer și mai mulți fotbaliști de la Chelsea, care și-ar fi dorit săm execute ei lovitura de la 11 metri.

Recent, jucătorul a făcut mai multe clarficări despre acest episod.

”Eu sunt executantul de penalty-uri. Am vrut să-l execut, așa că l-am luat. Toată lumea vrea să-și asume responsabilitatea. Până la urmă, am râs și am glumit pe seama asta, dar antrenorul ne-a vorbit despre acest lucru acum”, a declarat Cole Palmer, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.