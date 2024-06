„A fost un test util pentru staff-ul tehnic!”-Anghel Iordănescu a vorbit despre remiza României cu Bulgaria!

Anghel Iordănescu a fost prezent la meciul amical dintre România și Bulgaria, încheiat cu scorul final de 0-0.

Fostul selecționer al României a oferit o primă reacție după meciul disputat în Ghencea. Iată ce a transmis despre „tricolori”.

„A fost un test util pentru staff-ul tehnic!”

„Analiza nu o fac eu, ci staff-ul tehnic. O fac doar cei care sunt implicați direct. Din punctul meu de vedere, am arătat în unele momente foarte bine, am arătat că putem câștiga. Am văzut că am și ratat un penalty.

Undeva mi s-a părut că am jucat cu prea multă lejeritate, cu frică pentru a nu ne accidenta și pentru a pleca curați la Euro.

A fost un test util pentru staff-ul tehnic, prin care pot trage concluziile. Urmează un ultim meci amical, în care vor fi folosiți și jucătorii care n-au jucat azi (n.r. cu Bulgaria)”, a declarat Anghel Iordănescu, la finalul partidei cu Bulgaria.