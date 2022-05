A început scandalul siglelor lui Dinamo: „Drumul pe care l-au ales este greșit”

FC Dinamo a fost obligată, printr-o notificare, că îi este interzis să mai folosească numele și sigla în scop comercial și sportiv. Primul pas a fost schimbarea logului. Deși nu s-a ajuns la varianta finală, a început scandalul siglelor.

Un suporter al „câinilor” a scandalul siglelor lui Dinamo

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, patronată de Nicolae Badea, a notificat pe 15 aprilie conducerea SC Dinamo 1948 SA că îi este interzis să mai folosească denumirea de „FC Dinamo” în scop comercial și sportiv.

Din acest motiv, oficialii echipei au luat decizia să aducă unele modificări. Primul pas a fost schimbarea logului. În acest sens, pe 20 aprilie a început prima fază pentru alegerea noului logo s-a încheiat.

Pe adresa clubului au ajuns peste 1.000 de propuneri, dintre care au fost alese 5. Un suporter dinamovist specializat în logo & brand design, Cosmin Balint, a propus 5 variante de siglă.

După ce a văzut variantele rămase în finală, el s-a declarat dezamăgit de lipsa de transparență a procesului de selecție și a lansat un atac la adresa celor care au selectat cele 5 logo-uri.

Un suporter dinamovist a anticipat că variantele lui nu vor fi luate în seamă

Cosmin Balint a decis să își joace cartea, chiar dacă se aștepta să nu fie băgat în seamă. „După cum poate știți, am fost și eu implicat în concursul de LOGO DESIGN organizat de DINAMO BUCUREȘTI, unde am participat cu 5 propuneri.

Trebuie să fiu realist și din momentul în care am aflat că Dinamo trebuie să își schimbe sigla, știam că șansele pentru o persoană din provincie care nu are o reputație mare în domeniu sunt destul de mici pentru a fi luat în seamă.

Am zis să trec mai departe peste acest complex și să îmi joc cartea indiferent de situație.

Probabil ca pentru foarte multă lume nu prezintă interes acest subiect, dar pentru mine, dinamovist fiind, a însemnat foarte mult deoarece aveam șansa să îmi pun experiența acumulată în ani de zile in folosul unui brand recunoscut la nivel național cu 74 ani de istorie”, a scris el pe contul personal de facebook.

940 de variante de sigle au fost eliminate înainte de „semifinale”

Cosmin Balint susține că a ținut permanent legătura cu persoanele din club și a explicat și motivul.

„M am implicat tare în acest proiect, am încercat să am o comunicare directă cu cei din club, să aflu cât mai detaliat ce se dorește ca să livrez ceva corect, memorabil, versatil, să reziste în timp și să reflecte valorile brandului Dinamo.

În total au fost 1000 variante propuse trimise de oameni si agenții din mai multe țări, după aceea 940 au fost eliminate si au mai rămas 60 in ‘semifinală’, ca mai apoi să se aleagă 5 variante care sa între in finala pentru vot.

Am aflat cu entuziasm că mă aflu si eu cu o propunere printre cei 60 semifinaliști (nu am aflat cu care propunere) si așteptam cu interes data de 8 mai, ora 20.00 când trebuia să se facă publice variantele finale.

Variantele finale nu au fost prezentate pe data de 08, mi s a spus ca sunt multe și e greu să se decidă. Știam ca sunt implicate agenții de creație din România și străinătate, si pe măsură ce trecea timpul șansa mea se diminuează.

Faptul ca agenții de design s au înscris in acest concurs pentru mine a fost un lucru îmbucurător, mizând ca oamenii știu ce fac si vor pune umărul la consolidarea brandului DINAMO”, a mai scris Cosmin Balint pe facebook.

Cosmin Balint face apel, ironic, la „poliția designului”

Suporterului dinamovist i s-a adus la cunoștință că în acest concurs sunt implicate agenții de top.

„Cu o seară înainte de anunțarea variantelor finale, am luat legătura cu o persoana din departamentul de marketing și m am oferit să îi ajut oarecum în luarea deciziei ultimelor 5, măcar să arunc o privire din punct de vedere tehnic, pentru că simțeam oarecum că nu voi fi ales, dar zic totuși să ajut prin experiența mea fiind în domeniu, fiind și microbist și lucrând și analizând zilnic zeci de sigle.

Mi s a spus că nu e nevoie ca totul e ok, că în acest concurs sunt implicate agenții de top. Am înțeles, am mulțumit politicos și m am retras să astept data de 09 ora 20.00 sa apară variantele finale.

Au apărut variantele finale, nu vreau să critic pe nimeni, dar dacă exista POLIȚIA DESIGNULUI ar fi trebuit să amendeze 3 din cele 5 variante. Nimic coerent, nimic din ce s a discutat in Brieful inițial, mi e greu să cred ca una din ‘agențiile de top’ a propus astfel de soluții.

Nu acuz pe nimeni de nimic, știu ca nu a fost rea voința, dar un lucru e cert – În comisia de selecție nu a fost nimeni care să spună dacă propunerea de logo e corect din punct de vedere tehnic și funcțională pe materialele pe care urmează să apară”, a mai scris el.

Cosmin Balint este împăcat cu ideea că a fost deschis să ajute

Suporterul va asista pasiv la tot ce se întâmplă de acum legat de Dinamo. „Am încercat oarecum să iau legătura cu cei din club să le spun ca nu este OK ceea ce se întâmplă și că drumul pe care l au ales este greșit.

Din păcate, m am lovit ori de ironie, ori de tăcere și am încetat să lupt cu morile de vânt.

Rămân cu un gust amar după această tentativă de colaborare, dar sunt împăcat că am fost deschis să ajut. Mi se reconfirmă faptul că dragoste cu forța nu se poate, așa că voi asista pasiv la tot ce se întâmplă de acum legat de Dinamo.

Nu vreau să discut foarte mult despre calitatea umană pe care am întâlnit o în acest proiect, mă rezum la a spune doar atât:

NU CONTEAZĂ CINE VOTEAZĂ, CONTEAZĂ CINE NUMĂRĂ VOTURILE

Noapte Bună, Dinamo Bucuresti”, și-a încheiat, el, punctul de vedere.