A marcat două goluri în poarta lui Dinamo, iar acum exultă-Marius Ștefănescu: „Nu mi-am propus să fiu golgheter!”

Sepsi OSK a obținut 3 puncte mari luni seară acasă. Covăsnenii au câștigat cu 2-1 în fața lui Dinamo grație golurilor marcate de Marius Ștefănescu.

După meci, mijlocașul a oferit o primă reacție. Iată ce a avut de spus fotbalistul român.

„Nu mi-am propus să fiu golgheter!”

„Un meci greu, dar zic eu că am început bine. Mai ales în prima repriză, am practicat un fotbal bun. Am marcat de două ori, dar știam că și Dinamo va ieși la joc. Am mai avut câteva ocazii, trebuia să închidem meciul. Ne-am apropiat din nou de play-off.

(n.r. despre primul gol) Am cerut mingea în adâncime, știam că Rodriguez are calitate. Mi-am făcut preluarea excelent și am simțit poarta. Nu mi-am propus să fiu golgheter, dar fiecare gol te motivează.”, a spus Marius Ștefănescu, după victoria cu Dinamo.

„Așa este de fiecare dată când se schimbă antrenorul!”

„(n.r. despre Bernd Storck) Este de puțin timp, de 3 zile. Așa este de fiecare dată când se schimbă antrenorul. Nu știu daca poți spune în 3 zile cum este un om. Are si dânsul regulile lui”, a mai spus Ștefănescu.