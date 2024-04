A părăsit Liga 1 la începutul acestui an, dar vrea la EURO 2024: „Aş veni şi pe jos!”

Naționala României se pregătește pentru EURO 2024, turneul final ce va fi găzduit în această vară de către Germania.

Poziția de fundaș stânga reprezintă în acest moment un adevărat punct nevralgic, iar selecționerul Edi Iordănescu nu are prea multe variante. Un fost jucător din Liga 1 așteaptă o convocare în ultimul moment.

„Aş veni şi pe jos!”

„(n.r. Vrei să fii convocat la EURO?) Clar! Cum să nu sper? Câtă vreme o să mai joc fotbal voi spera întotdeauna să fiu convocat. Sigur, e mai greu ca staff-ul naţionalei să urmărească prestaţiile pe care le am eu în Kazahstan, dar dacă e posibil să studieze evoluţiile mele de aici m-aş bucura mult.

Mister Iordănescu chiar m-a inclus pe lista convocaţilor la un moment dat, am şi discutat cu dumnealui despre planuri, despre ceea ce aştepta de la mine, numai că pe urmă am avut o accidentare şi nu am reuşit să revin în lot. Ar fi o imensă onoare să mai îmbrac tricolorul. Ştiu că e ceva ce auziţi des, dar e pe bune, aş veni şi pe jos!”, a dezvăluit Bogdan Vătăjelu, potrivit fanatik.ro.

Bogdan Vătăjelu a plecat de la U Cluj la începutul acestui an la Aktobe, în Kazahstan.