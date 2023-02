A revenit la UTA după un an de pribegie! Mijlocașul brazilian a semnat până la finalul sezonului

Echipa UTA şi mijlocaşul brazilian Roger Junio au ajuns la un acord pentru un contract valabil pentru o perioadă de şase luni.

Roger Junio va purta numărul 11 în acest sezon

Clubul arădean are opținea de a prelungi înțelegerea cu un an. Mijlocaşul brazilian, Roger Junio Rodrigues Figueira pe numele complet, se întoarce pe Arena „Francisc Neuman” după o pauză de un an.

El a fost unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai echipei în perioada petrecută la Arad, a anunţat UTA pe site-ul oficial.

Roger a câştigat în sezonul trecut titlul în România cu CFR Cluj şi a evoluat în această ediţie a grupelor Conference League. A bifat cinci meciuri, în două fiind integralist, fără să marcheze vreun gol. A plecat cu scandal de la echipa din Gruia.

„Născut pe 1 martie 1996, fotbalistul brazilian poate evolua pe oricare dintre cele trei poziţii de la mijlocul terenului şi va purta numărul 11 în acest sezon.

Pentru UTA, jucătorul de 26 de ani a strâns 51 de meciuri în toate competiţiile, a înscris cinci goluri şi a oferit şapte pase decisive”, anunță UTA pe site-ul oficial.

Roger a jucat 17 partide în acest campionat pentru CFR. A fost integralist o singură dată, în Etapa a 18-a, cu CS Mioveni, în alte două meciuri a fost înlocuit în minutul 89 și nu a marcat niciun gol.