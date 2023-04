A scăpat de depresia fotbalistică de la Craiova după ce a semnat cu “U” Cluj-Napoca: „Nu cred că e un pas înapoi”

Fundașul dreapta elvețian Ivan Martic joscă la “U” Cluj-Napoca începând cu Etapa a 22-a a returului Superligii.

„Nu cred că e un pas înapoi, chiar dacă suntem în play-out”, susține Ivan Martic

El a fost împrumutat de la Universitatea Craiova până la finalul sezonului și recunoaște că încă nu s-a gândit la varianta de a continua la Cluj-Napoca și în sezonul viitor.

„Mă simt foarte bine aici. La Craiova eram cumva într-o depresie fotbalistică. ‘Mister’ (n.r. – antrenorul Ioan Ovidiu Sabău) m-a trezit, mă simt foarte bine alături de echipă, familia e foarte bine. Nu cred că e un pas înapoi, chiar dacă suntem în play-out.

Pentru mine e important să joc, să am poftă de joc. Eu mai am un an contract cu Craiova, mă simt bine aici, dar primul obiectiv e menținerea în prima ligă și vom vedea după.

La Craiova e un oraș mai mic, oriunde se vorbește doar despre fotbal, e totul mai tensionat. Clujul e un oraș mare, dar e mai liniștit, lumea te lasă în pace”, a explicat fundașul, potrivit zcj.ro.