„A venit să-l vadă și el personal!”-Denis Drăguș poate prinde un transfer mare în această vară!

Denis Drăguș joacă la Gaziantep, împrumutat de Standard Liege. Atacantul român ar putea prinde un mare transfer în vara ce urmează.

Vârful de 24 de ani are evoluții bune în acest sezon. Florin Manea, agentul său, a dezvăluit că există interes pentru internaționalul român.

„A venit să-l vadă și el personal!”

„Nu cred că Rrahmani e dorit în Portugalia. Altcineva e dorit în Portugalia. Da, Denis Drăguș. Mă ocup de el în vara asta. Benfica este una dintre echipele mari (n.r – care îl vor pe Drăguș).

A venit impresarul lui Joao Felix la meciul României cu Irlanda de Nord să-l vadă pe Drăguș. L-a văzut, s-a încălzit extraordinar de bine (n.r – Drăguș nu a jucat deloc). A venit degeaba, dar acum o să-l vadă în Spania.

Impresarul lui Joao Felix m-a sunat și mi-a spus că sunt două cluburi din Bundesliga și trei din Portugalia care sunt interesate de Drăguș. A venit să-l vadă și el personal. Cluburile respective vor fi la meciul de acum din Spania (n.r – contra Columbiei).

Când cluburile deja te sună, nu mai este un interes fictiv sau că ai fi doar pe o listă. Eu am fost sunat de anumiți președinți de la cluburile respective. Deja se interesează de sume.

Drăguș e împrumutat în Turcia și mai are un an cu Standard, revine în vară. Am vorbit cu cei de la 777 (n.r – 777 Partners, compania americană care deține clubul Standard Liege), am aflat prețul pe care l-ar lăsa să plece. Este un preț un pic piperat, având în vedere că e în ultimul an de contract, dar eu zic că Denis merită toți banii care se cer pe el. E într-o formă bună, sper ca mâine să joace și la națională, are 11 goluri date, are pase de gol”, a dezvăluit Florin Manea, pentru Digi Sport.