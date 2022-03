Acuzații dure făcute de Gabi Torje: ”Pereţii de la Dinamo au urechi. Tot ceea ce se discută, apare”

Dinamo ocupă antepenultimul loc în play-out-ul Ligii 1, cu 10 puncte. Alb-roșii au obținut o singură victorie în ultimele 13 meciuri. Următorul meci al elevilor lui Dusan Uhrin este programat pe 1 aprilie, cu Chindia Târgoviște.

Gabi Torje, jucătorul revenit în toamnă la Dinamo, a vorbit despre situația dificilă prin care trece echipa.

”Pereţii de la Dinamo au urechi. Tot ceea ce se discută, tot ceea ce există, apare în presă. Cine dă? Nu se ştie. Nu sunt doar la Dinamo. Sunt peste tot aceste lucruri, dar la Dinamo lucrurile sunt accentuate”, a declarat Gabi Torje pentru Fanatik.

”Situaţie dificilă este la Clinceni şi Gaz Metan. Nu este o situaţie atât de dificilă. Cu tot cu ceea ce a fost: probleme, datorii, Dinamo nu a suferit nicio depunctare. Pe criteriu sportiv nu au fost realizări, într-adevăr, dar Dinamo nu a fost o situaţie critică niciodată de când sunt eu aici.

Plăţile au fost la zi, ceea ce ţinea de club s-a achitat, s-a plătit, s-a făcut. Este clar că performanţele sportive au lipsit şi am ajuns în acest final de sezon să avem emoţii pentru rămânerea în Liga 1”, a mai spus Torje.

Gabi Torje a vorbit și despre revenirea la clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Nu am ce să îi răspund dânsului. În al doilea rând pe mine nu m-a transferat nici Steliano Filip, nici nimeni. Am avut patru discuţii cu patru echipe din România înainte să vin la Dinamo, dar nu am vrut să plec de acasă pentru că era tata bolnav.

Am preferat să stau acasă cu el. În momentul în care a început să se simtă puţin mai bine, a coincis cu procesul câştigat de Dinamo pentru a putea face transferuri”.