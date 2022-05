Acuzații grave ale lui Daniel Oprița: „Claudiu Tudor a început să mă injure. Sunt supărat”

Petrolul și CSA Steaua au remizat, duminică, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, scor 0-0, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii a 2-a.

Petrolul și CSA Steaua au remizat, duminică, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, scor 0-0, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii a 2-a. Suporterii au creat o atmosferă de nivelul Ligii 1. După meci, antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a intrat în conflict cu director sportiv al grupării prahovene, Claudiu Tudor.

Tehnicianul roș-albaștrilor spune că a fost înjurat și că a fost acuzat de blat la confruntarea cu Hermannstadt, scor 4-1 pentru sibieni.

„A fost o atmosferă frumoasă în tribune, așa cum mă așteptam. Pe teren, cred că a fost un meci de luptă, un duel aprig. Până la urmă, a fost un rezultat echitabil.

La finalul meciului, cred că domnul Claudiu Tudor a început să mă înjure, trebuia să mă dau la o parte, mi-a spus că m-am dat cu Hermannstadt la o parte. Numai un om care a trăit lucruri din astea poate să zică lucruri din astea. Niciodată, sunt prea ambițios și prea corect, jucăm toate meciurile pe teren și la victorie.

N-avem un lot foarte numeros, să facem schimbări din trei în trei zile. Așteptăm să se rezolve, să putem avea drept de promovare. Speranța moare ultima.

Sunt supărat pe ce s-a întâmplat în ultimele minute, când au început să mă înjure. N-am nimic cu suporterii, e o echipă la care țin, la care am cunoscut ani frumoși. Dar am fost îndepărtat într-o situație în care eram într-o formă bună, n-a mai sărit nimeni atunci să mă apere. Cred că meritam să primesc mai mult, că și eu am dat totul pentru echipă”, a spus Daniel Oprița, la Digi Sport.